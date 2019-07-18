"Сдалась бандерлогам": Борисову отчитали соотечественники после визита в Киев

Борисова расхвалила Киев и нарвалась на критику / Фото: Instagram/danaborisova_official

Известную российскую телеведущую Дану Борисову раскритиковали на родине после визита в Киев и положительных отзывах о гостеприимстве и красоте столицы Украины.

В Instagram Борисова поставила геотеги о посещении достопримечательностей Киева, не скрывая восхищения в описаниях к постам.

Телеведущая опубликовала ряд фотографий, а в последнем видео попрощалась с Киевом.

"Прощаюсь с Киевом и еще раз повторюсь, он произвел на меня хорошее, доброе впечатление, хотя, быть может, мне просто повезло", - написала Борисова.

Положительные отзывы об украинской столице разгневали соотечественников ведущей. В комментариях они называли Борисову "хохлушкой" и обвиняли в продажности.

"Таки дана сдалась бендерлогам? Разочарован", "Вот когда Вас как Вышинского возьмут в заложники, виноват будет Путин", "В Киев? Не рискну", "Чей Крым?", "Какая на…н вулыца… Вы ж россиянка, не стройте из себя хохлушку. Вам это не идет. Просто улица, не морочьте голову ни себе, ни людям", "Украинцы не напрягали вас на украинском розмовляти?!" – написали пользователи в комментариях.

Напомним, Борисова, которая активно поддерживала аннексию Крыма, приехала в Украину. Она приняла участие в телепроекте, а в перерыве между съемками устроила прогулку по столице.