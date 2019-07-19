"Он утонул": мальчик потроллил Путина его знаменитой циничной фразой

Путину напомнили его слова о подлодке Курск / Reuters

Президент России Владимир Путин наведался в пострадавший от масштабного наводнения Тулун Иркутской области.

Во временном пункте, где разместили людей, глава РФ поговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей дом был разрушен во время потопа, передает Meduza.

Мальчик на вопрос президента готовится ли он к детскому саду, со всей непосредственностью ответил, что в сентябре планирует туда вернуться: "Он утонул, но его ремонтируют".

Сам того не ведая, малыш произнес знаменитую фразу Путина, которой он 19 лет назад ответил на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о том, что же произошло с подводной лодкой Курск, которая потерпела крушение на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

"Она утонула", - с улыбкой на устах ответил тогда глава РФ.

Напомним, в России в городе Тулуна Иркутской области и 12 близлежащих населенных пунктах Тулунского района произошло масштабное наводнение: под воду ушел целый город. Погибли 25 человек, всего пострадали более 38 тысяч человек.

Ранее астролог составил гороскоп для хозяина Кремля: его ждет судьба Курска.