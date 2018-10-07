Путина ждет судьба "Курска": астролог составил гороскоп для хозяина Кремля

7 октября 2018, 06:36

Рубиконом для Путина был август 2018-го. Дальше его ждет только падение и низвержение.

Путин и фейспалм
Плохой период для Путина уже начался / Reuters

Российский президент Владимир Путин родился 7 октября. Анализируя гороскоп хозяина Кремля, астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" отметил, что прогноз для него "очень плохой".

"С августа 2018 года начался постепенный процесс низвержения Путина: дальше – только падение рейтингов и уничтожение. Эта точка – начало его постепенного ухода с политической арены. Тенденция, которая началась в августе, будет продолжаться и дальше, в том числе после его дня рождения", - сказал астролог.

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"Единственное, что Путину сейчас можно посоветовать – найти себе преемника. Если он этого не сделает, то будет низвержен и уничтожен.То есть в конечном итоге в России произойдет дворцовый переворот и низложение Путина как диктатора", - объяснил эксперт.

Плохой период для Путина уже начался, отметил астролог.

"Рубикон для Путина – это август 2018-го. Дальше его ждет только падение и низвержение. Он пришел к власти на ньютоновском цикле солнечного затмения, которое происходило 11 августа 1999 года. А это уже задало его судьбе поток низвержения. И хотя говорят, что он пользуется поддержкой 50% населения Российской Федерации, на самом деле этот процент намного меньше – не более 10-20%. Люди в России его просто начали ненавидеть", - отметил он.

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2018: названы фавориты и аутсайдеры месяцаКроме того, по словам астролога, именно с августа этого года начался период постепенного лишения Путина всех его богатств и миллиардов. Ведь на самом деле он сегодня является едва ли не самым богатым человеком мира. 

В плане здоровья у хозяина Кремля переменчивая ситуация: то ремиссия, то обострение.

"Приблизительно как у Кобзона, который сражался 12 лет с раком головного мозга, но конец все-таки наступил. Такая же ситуация у Путина с позвоночником: ему то легче, то хуже", - добавил эксперт. 

Астролог напомнил, что великий пророк Василий Немчин предсказывал Путину, что он "уйдет в пучину".

"Что именно Немчин имел в виду, пока не ясно. Возможно, он подразумевал, что Путин утонет, уйдет в пучину, как "Курск". Ведь случилось это как раз в начале правления Путина – это было символично. Возможно, и Владимир Путин в каком-то смысле "уйдет на дно". Во всяком случае, дни Путина у власти сочтены. Думаю, что он продержится на своем посту до 2019 года, "потолок" – это 2020 год. К тому же, напомню, что во время его недавней инаугурации весной этого года флаг Российской Федерации не поднялся. Разве это не символичный знак?" - рассказал Росс.

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