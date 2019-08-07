"Русский запретили - разожгли войну": в России напечатали детскую Конституцию в стихах

Конституция / fiction.eksmo.ru

В Российской Федерации создали специальную детскую версию Конституции РФ в стихах, снабженную весьма красноречивыми примерами использования основного закона страны.

Книга − стихотворный иллюстрированный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции РФ ("Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина"), а также примеры применения документа в формате "выписок из разных дел Лесного судопроизводства", сообщают Известия.

Причем детей сразу приучают к тому, что за Россию нужно отдавать свою жизнь.

"Когда в твоей защите будет Нуждаться Родина твоя, Рука агрессора нависнет, Сгустятся в небе облака, Ты на ее защиту встанешь И в руку ты ружье возьмешь/ И будешь защищать Россию,/ А может, за нее падешь", − говорится в книге.

Далее, авторы издания, приводят в качестве негативного примера Украину. "Теперь война на Украине, Где русских тоже много есть, А им язык их запретили/ И разожгли войну и месть", − именно так сформулировано в книге.

Также известно, что в регионы РФ местным властям уже направлено рекомендательное письмо с просьбой "рассмотреть возможность внедрения учебного пособия "Конституция России в стихах и картинках для детей" в тамошних учебных заведениях.

Напомним, ранее в России озвучивали планы о внесении аннексии Крыма весной 2014-го в учебники по истории. До этого сообщалось о том, что российских школьников будут проверять на употребление наркотиков.