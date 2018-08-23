Как ударить по "русскому миру" українським світом

На книжном рынке "Петровка" СБУ провела рейд

На прошлой неделе сотрудники СБУ по "наводке" Госкомтелерадио нашли на киевском книжном рынке "Петровка" несколько изданных в России книг. Продавцы оштрафованы на 37 тысяч гривен каждый, товар конфискован. Они нарушили закон, запрещающий ввоз в Украину изданных в Росии книг антиукраинского содержания и незаконную реализацию их.

Названия вредных книжек нигде не упоминались. Важнее - упомянутая незаконность. Это значит только одно: если документы в порядке, российские книги продавать можно. Что собственно и происходит по всей территории Украины, включая Западную. Там без особого труда найдёте художественную литературу, сюжеты которой прославляют бравый русский спецназ, русское оружие, русских силовиков. И российские же любовные романы, в которых героини ищут и находят личное счастье, не выходя за пределы "русского мира".

Читайте такжеЛитературные издевательства: чем будут пытать украинских школьниковФормальное объяснение этому явлению есть. Украинская книжная индустрия не придумала, чем заменить русские детективы и мелодрамы с фантастикой. Нет такой массы отечественных авторов, способных в один приём заместить "русский мир" "українським світом". Европейские и американские переводные книги идут хуже, люди хотят читать о своём, а в силу ряда причин российское до сих пор воспринимается у обывателя таковым. Но там, где не хватает авторов, и не справляются издатели, работает государство.

По стечению обстоятельств, накануне упомянутого выше рейда на "Петровку", Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) внёс в парламент интересный проект. Если он станет законом, под украинские санкции попадут 35 российских издательств. Не важно, что среди их продукции нет 100% антиукраинской пропаганды. Выпустил хотя бы одну такую книгу – всё, больше в Украину ни ногой. И доказывай потом, что всё остальное – невинно по содержанию. По мнению первого заместителя главы Госкомтелерадио Богдана Червака, этот шаг существенно сократит российский импорт и расширит возможности украинских издателей.

Теперь поговорим о них. В пылу борьбы на идеологическом фронте за своё национальное информационное пространство почти незаметно прошла информация о скандале вокруг известного украинского издательства "Ранок". Не Служба безопасности, не Гостелерадио – именно читатели, книголюбы, обнаружили в одной из новых книг сепаратизм. К тому же исполненный на украинском языке. В книге "Рослинний світ" Крым и Россия показаны как одна территория, даже маркированы одним цветом. А Украина без Крыма – другим, как отдельная территория. Оправдываясь, сотрудница издательства написала сгоряча: мол, это всё невежды возмущаются. Украина как Европа имеет один цвет, а Крым как Евразия – другой. Ну, а Россия – это Евразия. Значит, она с Крымом едина. Впрочем, "Ранок" вскоре дал другой комментарий: вредная книга изъята из продажи, виновные наказаны, сотрудничество с ними прекращено.

Читайте такжеПочему Украине категорически нельзя переходить на латиницуО чём говорит данный факт? Прежде всего – о том, что полный запрет российских книг не решит важных внутренних проблем Украины и украинцев. Они уже озвучивалась не раз: отсутствие государственной информационной политики, объединяющей идеологии и, простите за пафос, национальной идеи. В странах, где все это есть, подобные примеры невозможны. Даже если эта страна – враждебная нам Россия. Там всё предельно просто: Путин дал указание считать Крым российским, и никто не рискнёт озвучить другую версию. Потому у них в школьных учебниках сейчас Крым указан, как российская территория. Российские издатели поступают так и сознательно, и бессознательно, и подсознательно. Допустим, в издательстве "Ранок" ошиблись – но ни одно российские издательство подобной ошибки не допустит. Например, никто даже в пьяном состоянии не отнесёт Владивосток к Китаю, а Кубань – к Украине.

К сожалению, подобный факт не единичен. Хотя надо признать: книг он касается в меньшей степени. Зато медийного пространства – увы, в полной мере. Пророссийская и, соответственно, антиукраинская позиция распространяется широко. Причём с медийных площадок, которые работают законно, в правовом поле Украины. А систематическая пророссийская идеология прикрывается законным правом иметь своё собственное мнение и другую, альтернативную позицию. Вот только чем дальше наша страна от начала российской агресии, тем больше этой самой "иной позиции" становится. Почему с её массовым распространением не борется СБУ и Гостелерадио – вопрос открытый.

Читайте такжеВкусы украинцев: добро пожаловать в реальный мирЭто вам не два десятка конфискованных книг, сделанных в России и завезённых сюда. В конце концов, есть интернет, где романы того же "политрука ДНР" Захара Прилепина отыскать очень просто. Как на пиратских, так и на легальных ресурсах. Украинцу уже не обязательно ходить за "русским миром" на базар или в книжный магазин. Достаточно дивана и ноутбука.

Яркий пример беспорядочного информационного пространства Украины – книжные киоски на железнодорожном вокзале столицы. Здесь при желании можно купить книги Виктора Суворова, беглого сотрудника советских спецслужб – и книги о подвигах красных командиров. А опусы убитого четыре года назад гражданина Украины Олеся Бузины, известного носителя "русской идеи" и записного украинофоба одно время стояли рядом с биографией Степана Бандеры. Кстати, её уже нет, зато Бузина остался.

Мне довелось своими глазами видеть в московских книжных магазинах целые отделы, набитые литературой по сталинизму. Среди неё находил и творения, ставящие под сомнение украинскую государственность. А десять лет назад мне объяснили сотрудники российских издательских филиалов: большая часть того, что издаётся в России на подобную тематику – для внутреннего пользования, к нам не идёт, есть негласный запрет. Потому процент вредной литературы, завозимой из-за поребрика, на самом деле мал. У нас, к сожалению, своей "ватной пропаганды" хватает.