Как ударить по "русскому миру" українським світом

Андрей Кокотюха

Писатель

23 августа 2018, 08:24

Вредные для Украины книги не всегда приходят из России.

книжный рынок Петровка
На книжном рынке "Петровка" СБУ провела рейд

На прошлой неделе сотрудники СБУ по "наводке" Госкомтелерадио нашли на киевском книжном рынке "Петровка" несколько изданных в России книг. Продавцы оштрафованы на 37 тысяч гривен каждый, товар конфискован. Они нарушили закон, запрещающий ввоз в Украину изданных в Росии книг антиукраинского содержания и незаконную реализацию их.

Названия вредных книжек нигде не упоминались. Важнее - упомянутая незаконность. Это значит только одно: если документы в порядке, российские книги продавать можно. Что собственно и происходит по всей территории Украины, включая Западную. Там без особого труда найдёте художественную литературу, сюжеты которой прославляют бравый русский спецназ, русское оружие, русских силовиков. И российские же любовные романы, в которых героини ищут и находят личное счастье, не выходя за пределы "русского мира".

Читайте такжеЛитературные издевательства: чем будут пытать украинских школьниковФормальное объяснение этому явлению есть. Украинская книжная индустрия не придумала, чем заменить русские детективы и мелодрамы с фантастикой. Нет такой массы отечественных авторов, способных в один приём заместить "русский мир" "українським світом". Европейские и американские переводные книги идут хуже, люди хотят читать о своём, а в силу ряда причин российское до сих пор воспринимается у обывателя таковым. Но там, где не хватает авторов, и не справляются издатели, работает государство.

По стечению обстоятельств, накануне упомянутого выше рейда на "Петровку", Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) внёс в парламент интересный проект. Если он станет законом, под украинские санкции попадут 35 российских издательств. Не важно, что среди их продукции нет 100% антиукраинской пропаганды. Выпустил хотя бы одну такую книгу – всё, больше в Украину ни ногой. И доказывай потом, что всё остальное – невинно по содержанию. По мнению первого заместителя главы Госкомтелерадио Богдана Червака, этот шаг существенно сократит российский импорт и расширит возможности украинских издателей.

Теперь поговорим о них. В пылу борьбы на идеологическом фронте за своё национальное информационное пространство почти незаметно прошла информация о скандале вокруг известного украинского издательства "Ранок". Не Служба безопасности, не Гостелерадио – именно читатели, книголюбы, обнаружили в одной из новых книг сепаратизм. К тому же исполненный на украинском языке. В книге "Рослинний світ" Крым и Россия показаны как одна территория, даже маркированы одним цветом. А Украина без Крыма – другим, как отдельная территория. Оправдываясь, сотрудница издательства написала сгоряча: мол, это всё невежды возмущаются. Украина как Европа имеет один цвет, а Крым как Евразия – другой. Ну, а Россия – это Евразия. Значит, она с Крымом едина. Впрочем, "Ранок" вскоре дал другой комментарий: вредная книга изъята из продажи, виновные наказаны, сотрудничество с ними прекращено.

Читайте такжеПочему Украине категорически нельзя переходить на латиницуО чём говорит данный факт? Прежде всего – о том, что полный запрет российских книг не решит важных внутренних проблем Украины и украинцев. Они уже озвучивалась не раз: отсутствие государственной информационной политики, объединяющей идеологии и, простите за пафос, национальной идеи. В странах, где все это есть, подобные примеры невозможны. Даже если эта страна – враждебная нам Россия. Там всё предельно просто: Путин дал указание считать Крым российским, и никто не рискнёт озвучить другую версию. Потому у них в школьных учебниках сейчас Крым указан, как российская территория. Российские издатели поступают так и сознательно, и бессознательно, и подсознательно. Допустим, в издательстве "Ранок" ошиблись – но ни одно российские издательство подобной ошибки не допустит. Например, никто даже в пьяном состоянии не отнесёт Владивосток к Китаю, а Кубань – к Украине.

К сожалению, подобный факт не единичен. Хотя надо признать: книг он касается в меньшей степени. Зато медийного пространства – увы, в полной мере. Пророссийская и, соответственно, антиукраинская позиция распространяется широко. Причём с медийных площадок, которые работают законно, в правовом поле Украины. А систематическая пророссийская идеология прикрывается законным правом иметь своё собственное мнение и другую, альтернативную позицию. Вот только чем дальше наша страна от начала российской агресии, тем больше этой самой "иной позиции" становится. Почему с её массовым распространением не борется СБУ и Гостелерадио – вопрос открытый.

Читайте такжеВкусы украинцев: добро пожаловать в реальный мирЭто вам не два десятка конфискованных книг, сделанных в России и завезённых сюда. В конце концов, есть интернет, где романы того же "политрука ДНР" Захара Прилепина отыскать очень просто. Как на пиратских, так и на легальных ресурсах. Украинцу уже не обязательно ходить за "русским миром" на базар или в книжный магазин. Достаточно дивана и ноутбука.

Яркий пример беспорядочного информационного пространства Украины – книжные киоски на железнодорожном вокзале столицы. Здесь при желании можно купить книги Виктора Суворова, беглого сотрудника советских спецслужб – и книги о подвигах красных командиров. А опусы убитого четыре года назад гражданина Украины Олеся Бузины, известного носителя "русской идеи" и записного украинофоба одно время стояли рядом с биографией Степана Бандеры. Кстати, её уже нет, зато Бузина остался.

Мне довелось своими глазами видеть в московских книжных магазинах целые отделы, набитые литературой по сталинизму. Среди неё находил и творения, ставящие под сомнение украинскую государственность. А десять лет назад мне объяснили сотрудники российских издательских филиалов: большая часть того, что издаётся в России на подобную тематику – для внутреннего пользования, к нам не идёт, есть негласный запрет. Потому процент вредной литературы, завозимой из-за поребрика, на самом деле мал. У нас, к сожалению, своей "ватной пропаганды" хватает.

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Андрей Кокотюха
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