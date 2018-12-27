В России намерены внести присоединение Крыма в учебники по истории

В школе российские дети будут изучать присоединение Крыма / УНИАН

В учебниках по истории российских школьников на 2019 год появится глава о присоединении украинского полуострова Крым к России.

В Министерстве просвещения РФ подчеркнули, что активно работают над расширением школьной программы, передает iz.ru.

Российские СМИ сообщают, что в некоторых изданиях соответствующие данные уже включены в программу, однако, по мнению ряда экспертов, "не все они соответствуют действительности".

Трудится над разработкой главы о присоединении Крыма будет специальная рабочая группа, в которую включены депутаты крымского Госсовета, историки и, очевидно, пророссийские очевидцы событий 2014 года.

Напомним, россияне жестко отреагировали на слова российской певицы Лолиты Милявской про Крым. Артистка заявила, что считает аннексированный полуостров украинским, что и вызвало волну возмущения в сети.