Экс-депутат Госдумы сказал, после чего Путин может уйти с Донбасса

Владимир Путин может уйти с Донбасса после компромиссов, считает Илья Пономарев / Reuters

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что для Украины есть приемлемые компромиссы по Донбассу, которые позволили бы уйти оттуда президенту РФ Владимиру Путина.

У главы украинского государства Владимира Зеленского сейчас благоприятный момент, чтобы добиться освобождения захваченной части Донбасса, рассказал экс-депутат в интервью Сегодня.

По словам собеседника, если есть желание восстановить мир, нужно вести кулуарные переговоры.

"Сейчас, на мой взгляд, благоприятный момент. Усталость в России от санкций нарастает, российская элита хочет как-то что-то сделать", - отметил Пономарев.

Бывший депутат подчеркнул, что дьявол - в деталях, которые нельзя будет упустить. "Но еще раз скажу, что я считаю, что есть решение, есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с Донбасса, при этом будучи приемлемыми для Украины", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский утверждал, что его главная целью по Донбассу - прекращение войны. Украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".