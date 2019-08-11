"Вмешательство во внутренние дела": в РФ истерят из-за окрика Киева после покатушек Путина в Крыму

Владимир Путин взгромоздился на мотоцикл в Крыму / Сайт Кремля

Протест Министерства иностранных дел Украины из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым является "вмешательством во внутренние дела" России, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Таким образом он отреагировал на заявление МИД Украины, в котором выражался решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать. Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", - написал российский политик в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг Путина обвалился до 43%, что является самым низким показателем за 18 лет.