"Тотальная зачистка": в РФ разглядели репрессии против СМИ в Украине

Мария Захарова / Reuters

В Украине сложилась критическая ситуация со свободой СМИ, а также безопасностью журналистов.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, речь идет о зачистке среди СМИ, а также репрессиях по отношению к журналистам.

"Молчание на этот счёт международного сообщества придаёт официальному Киеву уверенности в безнаказанности своей политики репрессий в отношении сотрудников СМИ, тотальной зачистки информационного пространства", — сказала она.

Захаровой считает, что хоть заявления новых украинских властей касательно СМИ и носят "демократический характер, с уважением к принципам и свободам", однако в реальности ситуация не улучшается.

"По крайней мере, эта динамика точно не заметна", — отметила Захарова.

Напомним, ранее в Украине потроллили Захарову, назвав ее "Маша с Уралмаша".