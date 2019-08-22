"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за Зеленского

Ирина Геращенко поставила на место Марию Захарову / vedomosti-ua.com

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ответила на дерзкий выпад пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook политик возмутилась, что в МИД РФ "оперативно нахамили", и уточнила, что критиковать Зеленского может только народ Украины, а не "Маша с Уралмаша".

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маша с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождение заложников, возвращение Донбасса и Крыма", - заявила Геращенко.

Вступился за президента и нардеп Владимир Арьев, уточнив, что украинцы разберутся и "без буйных соседей", а Захаровой стоит поучить Сергея Лаврова дипломатии и терминологии.

"Прочитал, что пресс-секретарь российского МИД Захарова взялась учить Зеленского терминологии. Пусть своего шефа учит и дипломатии, и терминологии. Потому что его "ДБЛ, БЛД" уже в цитаты "больших" дипломатов вошла. А со своими мы сами разберемся. Без буйных соседей. Удачи", - подытожил Арьев.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Затем Зеленский назвал условия возвращения России в G8 - это и взбесило МИД РФ, Захарова заявила, что Зеленскому "подсунули бессмысленный набор букв".

Ранее Ирина Геращенко обьяснила, почему Европа пресмыкается перед Путиным.