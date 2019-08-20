Геращенко объяснила, почему Европа пресмыкается перед Путиным

Ирина Геращенко раскритиковала встречу Путина и Макрона / Фото пресс-службы Кремля

20 августа, во вторник, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила европейские лидеры мимикрируют под президента России Владимира Путина, который ранее похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм.

"Встреча Путина и Макрона. Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина. Они молчат о европейских ценностях, среди которых уважение прав человека и территориальной целостности соседей, они на заметили жестокого разгона демонстраций в Москве и убийств украинских солдат. В современном мире - недостаток Черчилля и де Голля, поэтому здесь комфортно Путину и ко", - заявила Геращенко.

По ее словам, украинцы понимают, что мир не будет воевать за нас.

"Но мы категорически против, чтобы без нас решали судьбу Украины. Во Франции Украину обсуждали без нас", - подчеркнула Геращенко.

Читайте также"Ублажил старушку": сеть поглумилась над сомнительным комплиментом Путина жене МакронаВице-спикер парламента также спрогнозировала, что в ближайшее время можно ожидать определенных гуманитарных движений, как освобождение заложников, чтобы поставить галочку в вопросе прогресса Минска.

"Далее Украину попытаются принудить к голосований политического блока. Без решения безопасности блока и вопроса границ. Далее в январе с РФ снимут санкции, так как Европа от Лиссабона до Сибири. Правда, Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших наших героев. И десятки наших лучших сидят в тюрьмах Сибири. Но Европу этом мало интересует. Этим на полную воспользуется Путин. Украина - не последняя его жертва", - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной". В сети бурно отреагировали на заявление Макрона: кто-то напомнил, что договоры Франции с оккупантами закончились для страны плачевно, а кто-то прозвал главу страны марионеткой Путина.