Путин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм

Разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским его российскому коллеге внушают осторожный оптимизм, признался сам лидер России Владимир Путин.

Своими впечатлениями от разговора глава РФ поделился на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости. Подробности Путин пообещал сообщить Макрону позднее.

"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", – заверил глава РФ.

Читайте также"Чемодан без ручки": На росТВ озвучили подлый план Путина по оккупации ДонбассаВ свою очередь глава Франции анонсировал обсуждение с Путиным ситуации в Украине. По его словам, сейчас есть возможность подготовить саммит "нормандской четверки" (Украина, Франция, Россия и Германия).

"Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также общался с президентом Зеленским… Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером Меркель и президентом Зеленским в нормандском формате", – пообещал Макрон.

Как сообщалось, первый разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.

Второй раз Зеленский звонил Путину 7 августа. По словам Зеленского, разговор с Путиным был долгим. Глава Украины просил российского коллегу поспособствовать прекращению огня на Донбассе.