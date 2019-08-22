Возвращение РФ в G8: у Лаврова вспомнили о братстве и решили поучить Зеленского "высокой дипломатии"

22 августа 2019, 09:57

Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины.

МИД РФ
Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины / фото: ntv.ru

В Министерстве иностранных дел России ответили на комментарий президента Владимира Зеленского по поводу возвращении РФ в "большую восьмерку".

Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, Зеленскому "подсунули бессмысленный набор букв".

При этом она прокомментировала заявление президента Украины о готовности России занять место в повестке дня высокой дипломатии.

"Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.

Читайте также"Когда Россию вернут в Большую восьмерку": Макрон повитал в облакахДипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке (дня)  дипломатии".

Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) – означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.

Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. 

Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить.

Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.

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Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую восьмерку (G8).

Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. 

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Россия Владимир Зеленский Большая Восьмерка Мария Захарова Украина
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