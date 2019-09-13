Навальный сбежал из России в разгар обысков в своих штабах

Российский оппозиционер Алексей Навальный покинул Россию.

Примечательно, что именно сейчас по всей России продолжаются обыски в офисах "Фонда борьбы с коррупцией" (Следком обвиняет организацию в отмывании денег), однако вместо поддержки своих сторонников Навальный занимается иными делами.

"Навальный "срулил" из страны сразу после сообщений об обысках в его штабах по всей стране. Сегодня утром он вместе с семьей улетел рейсом в Хельсинки. А оттуда, скорее всего, прямиком рванет в США. Там, наверное, есть с кем посоветоваться", – сообщил telegram-канал Life Shot.

Читайте такжеИз России сбежал скандальный дизайнер Артемий Лебедев - видеоПозднее Навальный в Facebook заявил, что провожает свою дочь на учебу за кордон.

"Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я — провожать", — пояснил оппозиционер.

А вот журналист Илиас Меркури поддерживает версию с эмиграцией в Штаты.

"Навальный улетел сегодня в США сформировать умное правительство в изгнании", — написал он в своем Twitter.

Ранее Алексей Навальный сказал, что в России все окончательно развалилось. Часть россиян "дико возбуждена" по поводу внешней политики РФ, отметил оппозиционер.