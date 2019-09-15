Генерал КГБ объяснил, когда уйдет Путин

Владимир Путин добровольно не покинет пост президента, считает отставной генерал КГБ / Reuters

Генерал-майор Комитета госбезопасности СССР в отставке Алексей Кондауров полагает, что Владимир Путин не может добровольно уйти с поста президента России, поскольку его "сменщики", рано или поздно, начнут предъявлять претензии.

Российский лидер не уйдет добровольно, от него должны устать россияне, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, в РФ большинство граждан еще не устали от своего президента, поэтому сегодня ему нечего бояться с точки зрения насильственных действий.

"…Он не может уйти, ведь его сменщики, рано или поздно начнут предъявлять претензии. Начнут искать крайних. Поэтому Путин будет оставаться у власти, как Назарбаев (бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после отставки стал главой Совета безопасности республики - Ред.)…", - сказал отставной генерал.

Читайте такжеГенерал КГБ высказался о перевороте в РоссииКондауров добавил, что не видит никаких моментов, которые могут указать на то, что Путин добровольно уйдет с должности, или его насильственно устранят. "Точно так же я не верю и ни в какие верхушечные заговоры", - подчеркнул он.

Ранее экс-руководитель внешней разведки советского Комитета госбезопасности генерал-майор Олег Калугин говорил, что Владимира Путин сделает все возможное, чтобы остаться при власти как можно дольше.