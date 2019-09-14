Генерал КГБ высказался о перевороте в России

В РФ представители верхушки власти не заинтересованы в перевороте, полагает генерал КГБ / Reuters

В Российской Федерации представители верхушки власти не заинтересованы в перевороте, для них президент Владимир Путин - "крыша".

В России все грехи списываются на главу государства, рассказал генерал-майор советского Комитета госбезопасности в отставке Алексей Кондауров в интервью Обозревателю.

Эксперт добавил, что в стране представители власти за Путиным "как за каменной стеной, поэтому никаких переворотов не будет".

"…Вот зачем тем, кто наверху, этот переворот? Путин для них - гарантия, крыша и прикрытие, все грехи на него списываются. Они как семья, деньги есть, власть есть…", - сказал собеседник.

По словам отставного генерала, российский лидер может лишиться поста только в связи с эволюционными процессами, накоплением понимания, что он плохо управляет Россией, и с ним государство пропадет.

Ранее экс-руководитель внешней разведки КГБ, генерал-майор Олег Калугин говорил, что Владимир Путин сделает все возможное, чтобы остаться при власти как можно дольше, а после нынешнего президента ко власти в России придут люди из его же компании.