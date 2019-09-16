"Опрос населения": в РФ эксперт оценил двойное название для Крыма

Крым хотят назвать Тавридой / Фото theguardian.com

В России археолог Александр Герцен неоднозначно оценил идею введения второго названия для аннексированной Республики Крым – Таврида.

Как сообщает ТАСС, эксперт не исключает ущемления интересов ряда проживающих на территории граждан.

"Но этот вопрос, я считаю, нужно обсуждать в правительстве, парламенте республики и решать в ходе общекрымского опроса, референдума, чтобы не было ущемления представителей других национальностей, проживающих на полуострове", - заявил Герцен.

Идею двойного названия для полуострова археолог оценил положительно и, в случае опроса, проголосовал бы за Тавриду.

Он также добавил, что название Таврида использовалось как основное название полуострова в XVIII веке.

Напомним, с инициативой изменения названия региона на двойное Крым — Таврида выступили греки полуострова. Пророссийские власти Крыма согласны на смену названия и считают идею удачной.