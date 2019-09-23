Чехия приглашает украинцев для борьбы с жуком-короедом

Короеды наносят убыток промышленности Чехии / Фото: Reuters

Министерство сельского хозяйства Чехии предлагает ежегодно приглашать украинцев на сезонные работы по борьбе с жуком-короедом.

Как сообщается на сайте ведомства, вопрос систематизированного приглашения заробитчан из Украины на данные работы планируют обсудить на заседании правительства и разработать упрощенную программу выдачи рабочих виз.

"До 2022 года таким образом в Чехию могут прибыть 4,5 тысяч работников, из расчета 1,5 тысячи человек в год", — уточнили в министерстве.

Чехи планируют выдавать украинцам визу на год без возможности изменения цели и срока пребывания в стране.

По данным Минсельхоза, работников за рубежом приходится искать, поскольку местные жители не спешат занимать рабочие места, отрасли не хватает как минимум 57 тысяч человек.

Уточняется, что леса Чехии заполонили вредители, поэтому прибыль предприятий деревообрабатывающей промышленности обрушилась в десять раз. Чтобы компенсировать потери, власти страны выделили порядка 108 миллионов долларов в качестве дотаций для частных владельцев лесов.

Напомним, в сравнении с 2018 годом существенно увеличился процент работающих в Польше трудовых мигрантов, которые категорически не хотят в будущем возвращаться в Украину.