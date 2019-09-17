Украинцы в Польше хотят повышения зарплаты – опрос

Работники высказали желание получать более стабильный социальный пакет.
Трудоустроенные в Польше граждане Украины ожидают от работодателей повышения минимальной заработной платы.
Как сообщает Польское радио со ссылкой на исследования Фонда поддержки мигрантов, более высокую зарплату хотят получать 50% заробитчан из Украины.
Украинцы выявили желание получать от 13 до 20 злотых на руки за час работы, то есть от 3 до 4,6 евро.
Читайте такжеВ Польше подсчитали вклад украинских заробитчан в рост экономикиУчастники опроса заявили, что приятным бонусом стал бы более надежный социальный пакет. Речь идет о бесплатном проживании, денежных премиях, бесплатном медицинском обслуживании и мобильной связи.
Почти половина опрошенных украинцев отказываются работать в Польше без подписания договора с работодателем.
Опрос был проведен с 17 апреля по 31 мая 2019 года. Социологи узнали мнение 855 трудовых мигрантов посредством индивидуального интервью.
Напомним, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.
Ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.