Украинцы в Польше хотят повышения зарплаты – опрос

17 сентября 2019, 01:36

Работники высказали желание получать более стабильный социальный пакет.

Заробитчане
Заробитчане ожидают от работодателей заработной платы выше минимальной / Reuters

Трудоустроенные в Польше граждане Украины ожидают от работодателей повышения минимальной заработной платы.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на исследования Фонда поддержки мигрантов, более высокую зарплату хотят получать 50% заробитчан из Украины.

Украинцы выявили желание получать от 13 до 20 злотых на руки за час работы, то есть от 3 до 4,6 евро.

Читайте такжеВ Польше подсчитали вклад украинских заробитчан в рост экономикиУчастники опроса заявили, что приятным бонусом стал бы более надежный социальный пакет. Речь идет о бесплатном проживании, денежных премиях, бесплатном медицинском обслуживании и мобильной связи.

Почти половина опрошенных украинцев отказываются работать в Польше без подписания договора с работодателем.

Опрос был проведен с 17 апреля по 31 мая 2019 года. Социологи узнали мнение 855 трудовых мигрантов посредством индивидуального интервью.

Напомним, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.

Ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.

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