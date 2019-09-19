Увеличивается количество пожелавших остаться в Польше заробитчан

Заробитчане все меньше стремятся вернуться в Украину / http://actual.today

В сравнении с 2018 годом существенно увеличился процент работающих в Польше трудовых мигрантов, которые категорически не хотят в будущем возвращаться в Украину.

Как утверждают авторы исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше.

Уточняется, что 40% украинцев, которые намерены навсегда остаться за границей, имеют высшее или неполное высшее образование.

Среди аргументов в пользу жизни в Польше украинцы называют высокое качество жизни (66,5%), хорошие заработки и перспективы для детей (46%).

Свыше трех четвертых опрошенных констатируют, что предоставлением им вида на жительство в Польше будет ключевым фактором в из решении не возвращаться домой.

По данным исследования, две трети граждан Украины, работающих в Польше и обдумывающих возможность остаться в стране, планируют также перевезти свои семьи.

Напомним, трудоустроенные в Польше граждане Украины ожидают от работодателей повышения минимальной заработной платы.

Как ранее сообщалось, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.