Золотые дожди: россиянам посоветовали мочиться в душе ради экономии воды

Мочиться в душе. Иллюстративное фото / YouTube

В российской глубинке чиновники-экологи из мэрии Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) предложили горожанам мочиться в душе ради экономии лишних литров воды.

Соответствующее сообщение опубликовал портал URA.

"Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до десяти литров воды? А ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь", — написали они в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее в России законодательно разрешили собирать хворост. До этого Омской области Екатерину Прец обвинили в экстремизме из-за жалобы на плохие дороги района.