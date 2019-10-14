Парламентские выборы в Польше: побеждает партия Качиньского, проходят "друзья Путина"

На выборах в Польше побеждают действующие политики / Baltnews

Согласно экзит-полам, на парламентских выборах в Польше со значительным отрывом победила нынешняя правящая партия Право и справедливость Ярослава Качиньского.

Как выяснил опрос Ipsos, проведенный по заказу канала TVN24, за партию Качиньского отдали голоса 43,6% избирателей, что позволяет им снова сформировать монокоалицию.

Оппозиционная политсила Польши Гражданская платформа получила 27,4% голосов, у блока левоцентристских партий – 11,9%.

В Сейм также проходит партия Польская коалиция с 9,6%, это блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15.

Впервые в парламент Польши проходит правый блок Конфедерация, за нее проголосовало 6,4% поляков, хотя опросы показывали, что политсила не преодолеет проходной барьер. Эта партия пророссийской направленности может активно в Сейме выступать против Украины и осложнить отношения между соседними странами.

Явка на выборах составила рекордные в истории Польши 61,1%.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на своем заседании в пятницу, 11 октября, назначила в большинстве областей Украины на воскресенье, 22 декабря, местные выборы в объединенных территориальных громадах.