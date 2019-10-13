В Польше из-за денег жестоко избили украинского актера

Юрия Чеботарева избили во время получения зарплаты / Фото: teatr-polski.pl

В Польше в городе Познань 10 октября заведующий ресторана избил украинского актера Юрия Чеботарева, который в данном заведении подрабатывал.

"Поломанный нос и следы сдавливания на шее — так со мной рассчитывался руководитель пиццерии, в которой я зарабатывал деньги на жизнь в Польше. Я актер из Украины, более 20 лет на театральной сцене. Выступая за европейские ценности выходил на Майдан в 2014 году. Три года назад, не видя положительных изменений в своей стране, по приглашению одного из театров переехал в Познань, брался за любую работу, работал по 12 часов", - написал пострадавший в Facebook.

По словам актера, ему не заплатили деньги в день работы и рекомендовали прийти 10 октября. Однако в этот день заведующий ресторана захотел его обмануть, а, увидев сопротивление, ударил в лицо. На место инцидента прибыла полиция, но все, что сделала – это вызвала скорую помощь.

Коллектив театра выступил в защиту своего коллеги.

"Мы требуем соблюдения прав украинский, работающих в Познани и Польше — и на сцене, и в повседневной жизни. Надеемся, что нападением займутся, а виновный понесет последствия. Юрий — вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - цитирует коллег пострадавшего Onet.pl.

В пиццерии заверили, что среди персонала ресторана работает немало украинцев, поэтому о неприязни на национальной почве речь идти не может. В заведении пообещали провести внутреннее расследование.

"В то же время, мы хотели бы подчеркнуть, что среди наших сотрудников почти половина является украинцами, некоторые из которых выполняют управленческие функции, поэтому говорить о дискриминации по национальности крайне несправедливо", — заявили они.