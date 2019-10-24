Мама-героиня поразила сеть, бросившись в канализацю за малышом, появилось видео

Ребенок провалился в канализацию

Молодая мама стала героиней соцсетей, после того, как бросилась за своим ребенком в канализацию.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге (по другой версии - в Татарстане) и попал на камеру. На видео видно, как мама идет с малышом, в какой-то момент ребенок наступает на крышку канализационного люка и проваливается вниз.

Женщина тут же бросилась на помощь и в состоянии аффекта с легкостью подняла тяжеленную крышкю люка и отбросила его в сторону, чтобы добраться до своего ребенка.

Тут же к ней подбежала другая женщина, и они вдвоем быстро достали малыша из колодца. О состоянии малыша ничего не известно, Пользователей сети восхитил материнский инстинкт и то, что женщина сумела с легкостью поднять крышку, которая весит до 40 кг:

"Мать на адреналине так легко люк отбросила, как будто он ничего не весит", "Я, здоровый мужик, такой люк с трудом поднимаю!", "Надо-же какая силища появилась у матери. Чугунный люк отшвырнула как картонку. Девчонкам мое уважение! А малютке всего наилучшего и поменьше подобных приключений :)", "Как она люк откинула, материнский инстинкт!", - восхитились комментаторы.

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