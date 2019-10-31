Ел людей, кошек и собак: в России арестовали каннибала-убийцу

Останки тел, которые мужчина употребить в пищу не мог, выбрасывал в водоемы

В российском Архангельске полицейские задержали и провели следственные действия в отношении 51-летнего местного жителя, который убил, расчленил и сьел троих мужчин.

Убийца нападал на жертв с ножом, закалывая их до смерти, предварительно опаивая их спиртными напитками, передают Вести.

После убийства, мужчина расчленял тела своих жертв, сьедал все мягкие ткани, а кости и сухожилия выкидывал в водоемы.

Следователи выяснили, что в период с 2016 по 2017 год каннибал убил трех человек. Кроме человеческого мяса в рационе мужчины было мясо кошек и собак, останки которых тоже были найдены в выброшенных пакетах.

По результатам экспертизы, убийца признан вменяемым, следователи подчеркнули его "дерзость, беспринципность и хладнокровие", так как он проживал в квартире своей жертвы.

Обеспокоенным родственникам, а позже и полицейским, он сообщал, что владелец жилища уехал на заработки в другой город.

Теперь каннибала-убийцу ждет областной суд и лишение свободы.

Ранее стало известно, что в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике.