"Ударить по России": спикер Госдумы признал ущерб от санкций ЕС

Санкции / Reuters

В Российской Федерации признали, что санкции Европейского союза создали проблемы в экономике. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в российской экономике наступила стагнация.

"Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности, и вы знаете, что в 2015–2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация", – цитирует Володина RT.

При этом он отметил, что, начиная с 2017 года, экономика РФ начала расти Спикер Госдумы указал, что этого удалось достичь с помощью формирования новых рынков.

"Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно – потери стран Евросоюза составляют порядка 100 млрд долларов", – подытожил российский чиновник.

Напомним, что ранее Украина присоединились к решению Евросоюза, которым продлены персональные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.