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В США решили ликвидировать пост спецпредставителя Госдепа по Украине

8 ноября 2019, 14:13

Должность Волкера, скорее всего, будет отменена, считатю в США.

Волкер
Курт Волкер / Reuters

Уволенный со своей должности бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер может оказаться единственным, кто занимал этот пост.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, в Госдепе решили ликвидировать должность специального представителя по Украине, а его полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

Решение об отмене должности стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа, пишет издание.

Читайте такжеВолкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должностиПо мнению бывших американских чиновников, должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

"Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Отметим, что должность спецпредставителя была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой и он уделял этой работе только часть своего времени.

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Как ранее сообщалось, должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку, может занять 72-летний экс-сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

США Госдеп Курт Волкер Украина
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