Место Волкера может занять экс-сотрудник ЦРУ: что о нем известно

Курт Волкер ушел в отставку/ УНИАН

Должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку, может занять 72-летний экс-сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Как сообщает Зеркало недели со ссылкой на высокопоставленные американские источники, в Вашингтоне было принято решение о назначении Майкла Костива на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя. В данный момент идут консультации.

Майкл Костив: что о нем известно

Майклу Костиву – 72 года. В течение десяти он лет работал в ЦРУ. В начале 80-х он ушел из ведомства после скандала - якобы в конце 1981 года его поймали в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 доллара. После того как Костив подал в отставку, обвинения сняли. В 2004–2006 годах Костив был советником директора ЦРУ. Также Костив около двадцати лет проработал в Chevron - одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций. В 2001–2003 годах он занимал в компании должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По данным Зеркала недели, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

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Напомним, Курт Волкер решил уйти с должности спецпредставителя американского Госдепа по вопросам Украины. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для Украины последствия отставки Курта Волкера будут очень тяжелыми, поскольку дипломат лично был сторонником нашей страны.