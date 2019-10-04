"Очень тяжелые": полковник рассказал о последствиях отставки Волкера

Последствия отставки Курта Волкера для Украины будут очень тяжелыми, полагает полковник / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для Украины последствия отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам украинского государства будут очень тяжелыми, поскольку дипломат лично был сторонником нашей страны.

Волкер был непримиримым борцом с распространением российской угрозы, и эту свою направленность он проявил в отношениях Украины и РФ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник подчеркнул, что дипломат был полностью на стороне украинского государства.

"…Как я уже говорил, даже "формулу Штайнмайера" Волкер трактовал так, что сначала выведение российских войск с территории Украины, а затем уже выборы", - отметил Жданов.

По мнению полковника, в лице Волкера украинцы потеряли большого сторонника своей страны в урегулировании конфликта на Донбассе и в деле возвращения захваченного Россией Крыма.

Эксперт добавил, что сложно сказать, кто займет пост спецпредставителя Госдепа по делам Украины вместо Волкера, поскольку американский президент Дональд Трамп - непредсказуемый человек.

Жданов предупредил, что при Трампе должность спецпредставителя может занять совершенно неожиданный человек, который будет уговаривать Киев выполнить Минские соглашения в полном объеме и помириться с РФ.

Читайте такжеВолкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg"Кстати, сам Трамп во время встречи с Зеленским (президент Владимир Зеленский - Ред.) сказал, что надеется на то, что встреча Зеленского и Путина (российский президент Владимир Путин - Ред.) наконец состоится, и они смогут решить свои проблемы. Для нас на сегодняшний день это абсолютно неприемлемо, так как сейчас у нас с Путиным может быть только один разговор: либо мы сдаемся, либо побеждаем", - объяснил собеседник.

Ранее западные СМИ писали, что Курт Волкер решил уйти с должности спецпредставителя американского Госдепа по вопросам Украины. Кроме того, журналисты выяснили, что дипломата решили допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.