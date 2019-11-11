"Неонацисты правят бал": Лавров распереживался из-за украинских радикалов

Лавров сделал громкое заяление об украинских радикалах / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее насмешил Сеть новым перлом о Западе, заявил, что его беспокоит разгул неонацизма в Украине.

Отметим, такие мысли Лавров громогласно озвучил в ходе выступления перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что ведущие европейские державы в своё время пошли на поводу у тех, кто незаконно захватил в Украине власть и закрывает глаза на продолжающийся рост влияния праворадикальных движений.

"В Европе тоже такие тенденции есть, но на Украине неонацисты просто правят бал", — подчеркнул Лавров.

Также Лавров особо отметил, что сегодня украинские радикалы "в грош не ставят" любые миролюбивые инициативы новой власти, передаёт ТАСС.

Читайте также"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с ЛавровымНапомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Российской Федерации ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение приказов по вопросу Донбасса. Так, в РФ выразили надежду, что войска разведут по всей линии соприкосновения.

"Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - отметил глава МИД РФ.