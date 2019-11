"Говорящая лошадь под коксом" Лавров насмешил Сеть новым перлом о Западе

Сергей Лавров стал посмешищем в Сети / Фото: EPA/UPG

Выступление главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и безопасности журналистов вызвало бурю иронии в соцсети. В частности, главный российский дипломат заявил, что якобы после развала СССР Запад стал бояться "честной конкуренциии" с РФ.

Видео выступления Лаврова опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже", - заявил Лавров.

Лавров: После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже pic.twitter.com/LmBwryy0D6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 6, 2019

Однако такое заявление главы МИД РФ стало лишь поводом для насмешек.

"Говорящая лошадь под коксом заговорила о каком-то страхе! Ваших отпрысков выкинуть надо из Запада, вот это будет страх всей "власти", - написал пользователь с ником Колесо.

"Ключевое, о чем всегда терзают смутные сомнения, - честной!", - добавил Анатолич.

"У вас кастрюлька на глаза съехала. Поправьте", - отметил Дмитрий-держитесь.

"На Рахе цензура, блокировки, посадки, а этот мерин колхозный о честной конкуренции в информпространстве проржал", - прокомментировал VAN DUDI.

"О да! Запад прям забоялся мелкой тявкалки, которая мечется под ногами", - написал Евгений Полтавцев.

"А дочь его в США живет и по-русски говорит с акцентом потому, наверное, что боится конкуренции в информационном пространстве?", - проиронизировал Кондратий Вротенберг.

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров нахамил журналистам перед двусторонними переговорами с Франком-Вальтером Штайнмайером. Шефа российской дипломатии подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?") После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Дебилы...".