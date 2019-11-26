Голобородько вместо Зеленского: у Путина оконфузились с фото президента Украины

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько / 1plus1.video/sluga-naroda

На официальном интернет-портале президента России Владимира Путина в качестве иллюстрации президента Владимира Зеленского использовалось фото из сериала Слуга народа.

В частности, фото Зеленского в роли Василия Голобородько было размещено в сообщениях о телефонных переговорах Зеленского с Путиным.

Отметим, что фото из сериала размещалось на сайте Кремля до 26 ноября, однако после сообщений в СМИ было заменено на другое изображение Зеленского.

Слуга народа — украинский телесериал Студии Квартал 95. Сюжет разворачивается вокруг Василия Голобородько, учителя истории, который волею случая становится президентом. Премьера состоялась четыре года назад. Отметим, что невероятная популярность сериала и его главного героя, которого сыграл Зеленский, сыграла едва ли не решающую роль в смене власти в Украине в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что во время съемок сериала Слуга народа шоуранеры допустили фатальную ошибку, которая сломала жизнь ни в чем неповинной украинке.