Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни

В результате землетрясения в Албании разрушены тысячи зданий.
Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что в субботу, 30 ноября, в стране перестали искать людей, которые могли выжить после землетрясения.
Количество жертв землетрясения достигло 50 человек, а около 2 тысяч человек - травмированы, пишет Deutsche Welle.
Издание добавило, что в столице и крупнейшем городе Албании - Тиране - серьезно повреждены более 1 тысячи 465 зданий, а во втором по величине городе - Дурресе - около 900.
Крышу над головой потеряли по меньшей мере 4 тысячи человек.
Напомним, в Албании землетрясение произошло 26 ноября, сначала сообщалось о нескольких жертвах. Позже появилась информация, что землетрясение могло спровоцировать катастрофические разрушение из-за того, что застройщики не соблюдали строительные нормы.