Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни

Число жертв землетрясения в Албании достигло 50 человек / Reuters

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что в субботу, 30 ноября, в стране перестали искать людей, которые могли выжить после землетрясения.

Количество жертв землетрясения достигло 50 человек, а около 2 тысяч человек - травмированы, пишет Deutsche Welle.

Издание добавило, что в столице и крупнейшем городе Албании - Тиране - серьезно повреждены более 1 тысячи 465 зданий, а во втором по величине городе - Дурресе - около 900.

Крышу над головой потеряли по меньшей мере 4 тысячи человек.

Напомним, в Албании землетрясение произошло 26 ноября, сначала сообщалось о нескольких жертвах. Позже появилась информация, что землетрясение могло спровоцировать катастрофические разрушение из-за того, что застройщики не соблюдали строительные нормы.