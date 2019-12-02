Министр обороны Молдовы открестился от симпатий к террористам "ЛДНР".

Виктор Гайчук / Фото: sputnik.md

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук заявил, что никогда не восхищался и не был сторонником военных формирований российских наемников на Донбассе.

Как сообщает Европейская правда, попытался опровергнуть обвинения оппозиционного проевропейского блока ACUM, которые после громкого заявления потребовали его отставки.

Оппоненты Гайчука утверждали, что он открыто демонстрирует симпатию к наемникам Донбасса и ставит их в пример молдавским военнослужащим.

Министр оправдывался, что говорил о "силе духа армии, о том, что мотивация военнослужащих всегда сильнее, чем техническое оснащение армии". По его словам, но просто привел в пример плохо вооруженные, но отлично мотивированные армии, в частности, "армию Донбасса". Гайчук настаивает, что не давал оценку пророссийским боевикам, поскольку упоминались Вьетнам, Палестина, Афганистан. Он публично заверил, что уважает территориальную целостность Украины.

Напомним, возглавивший 14 ноября министерство обороны Молдовы Виктор Гайчук не скрывает восхищения и приводит в качестве примера отвагу боевиков оккупированного Донбасса. Примечательно, что чиновник высказывал восхищение доблестью террористов и ранее.