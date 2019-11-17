Министр обороны Молдовы восхитился силой духа боевиков Донбасса

Виктор Гайчук / Фото: sputnik.md

Возглавивший 14 ноября министерство обороны Молдовы Виктор Гайчук не скрывает восхищения и приводит в качестве примера отвагу боевиков оккупированного Донбасса.

Как сообщает местный сайт OMEGA, Гайчук высказывал восхищение доблестью террористов и ранее. В частности, выступая на мероприятии в Академии наук в 2016 году он заявлял о колоссальной боеспособности боевиков на Донбассе.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример — Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому", — заявил тогда Гайчук.

По мнению молдавского министра, "дух и вера являются эффективнее в борьбе", поэтому боевики "ЛДНР" выстаивают в борьбе против ВСУ. Он подчеркнул, что наемники достигают результатов, используя "менее современное оружие, чем у противника".

Как известно, Гайчук уже возглавлял министерство обороны Молдовы с апреля 2001 по октябрь 2004 года. Также он был советником президента Молдовы Игоря Додона, которому приходится родственником.

Напомним, ранее Игорь Додон пожаловался Дмитрию Медведеву из-за того, что антиукраинские санкции РФ ударили по Молдове. В соответствующем письме на имя премьер-министра РФ Додон рассказал о трудностях, с которыми столкнулась Молдова после введения Москвой запрета на импорт товаров из Украины.

Как ранее сообщалось, с 1 января 2020 года Молдова может остаться без российского газа, если Украина запретит его транзит через свою территорию, заявила молдавский премьер-министр Майя Санду.