Додон пожаловался Медведеву: антиукраинские санкции РФ ударили по Молдове

Игорь Додон

Введенные Россией санкции против Украины ударили по молдавскому экспорту, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

В соответствующем письме на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева он рассказал о трудностях, с которыми столкнулась Молдова после введения Москвой запрета на импорт товаров из Украины.

Додон подчеркнул, что подписанное Медведевым в декабре 2018 года постановление "создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков".

"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", — сказано в письме, опубликованном в Twitter Додон.

/ @dodon_igor

Напомним, в декабре 2018 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров.

Россия ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие из Украины. Ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.

Ранее Игорь Додон заявил о том, что Приднестровье может стать частью Украины.