Додон рассказал об ультиматуме Путина

26 сентября 2018, 10:30

Президент Молдовы считает, что у него хорошие отношения с главой РФ.

Владимир Путин сказал не дружить Молдове против РФ, утверждает Игорь Додон
Владимир Путин сказал не дружить Молдове против РФ, сообщил Игорь Додон / Reuters

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин предостерег его от дружбы против РФ.

Россия хочет дружить с Молдовой, но если страна станет с кем-то заодно против россиян, то это "другая ситуация", привел молдавский лидер слова российского в интервью "Лента.ру".

"Я считаю, что у нас хорошие отношения. Но мне кажется, что дружба — это что-то более личное. Поэтому говорить о том, что друг или не друг...", — отметил собеседник.

Додон допустил, что на каком-то этапе они станут друзьями. "… Владимир Владимирович мне говорил: "Игорь Николаевич, не проблема, с кем вы хотите дружить. Главное, не дружите против нас…", — заявил президент.Напомним, СМИ называли Игоря Додона "другом" Владимира Путина. Ранее сообщалось, что в Молдове Конституционный суд в третий раз временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента государства.

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Россия Молдова Владимир Путин Игорь Додон
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