Бог любит троицу: "друга Путина" Додона снова отстранили от должности президента Молдовы

Додона в третий раз отстранили от должности президента Молдовы / фото: kremlin.ru

Молдавский Конституционный суд решил временно отстранить Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.

Причиной послужил отказ Додона утвердить новых министров. После этого депутаты от Демократической партии и обратились в Конституционный суд с соответствующим запросом – который и был в итоге удовлетворен, пишет Интерфакс.

Решение суда позволит исполняющему обязанности президента главе парламента подписать "документ преткновения", то есть назначить-таки нужных министров – сельского хозяйства и регионального развития, а также здравоохранения, труда и соцзащиты.

Как сообщалось, министром сельского хозяйства и регионального развития предлагается назначить Николая Чубука, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Сильвию Раду.

Напомним, это уже третье отстранение Додона. Первый раз его полномочия приостанавливали ради назначения министра обороны. А в январе этого года Конституционный суд временно прекращал полномочия Додона ради назначения пяти министров и двух вице-премьеров.