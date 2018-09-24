Бог любит троицу: "друга Путина" Додона снова отстранили от должности президента Молдовы

Решение Конституционного суда страны носит временный характер.
Молдавский Конституционный суд решил временно отстранить Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
Причиной послужил отказ Додона утвердить новых министров. После этого депутаты от Демократической партии и обратились в Конституционный суд с соответствующим запросом – который и был в итоге удовлетворен, пишет Интерфакс.
Решение суда позволит исполняющему обязанности президента главе парламента подписать "документ преткновения", то есть назначить-таки нужных министров – сельского хозяйства и регионального развития, а также здравоохранения, труда и соцзащиты.
Как сообщалось, министром сельского хозяйства и регионального развития предлагается назначить Николая Чубука, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Сильвию Раду.
Напомним, это уже третье отстранение Додона. Первый раз его полномочия приостанавливали ради назначения министра обороны. А в январе этого года Конституционный суд временно прекращал полномочия Додона ради назначения пяти министров и двух вице-премьеров.