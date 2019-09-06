Молдова может остаться без газа из-за Украины: в Кишиневе забили тревогу

В Молдове рассказали о проблемах с транзитом газа из Украины / фото: 1news.az

С 1 января 2020 года Молдова может остаться без российского газа, если Украина запретит его транзит через свою территорию, заявила молдавский премьер-министр Майя Санду.

"У нас есть решения, как обеспечить страну природным газом. Одним из них является хранение природного газа в Украине, купить его раньше по более низкой цене, потому что зимой газ будет дороже. Мы обсуждаем, в том числе, выявление финансовых ресурсов, потому что для этого потребуются значительные финансовые ресурсы", — подчеркнула она в интервью на телеканале PRO TV Chişinău.

Санду добавила, что ситуация в республике остается сложной: "У нас, безусловно, будут эти технические решения, только для нас это будет сложная ситуация: нам понадобятся дополнительные деньги. Мы не останемся без газа".

Напомним, ранее в Молдове заявили о возможности покупки реверсного газа в Украине.