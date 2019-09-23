Додон будет ловить Зеленского в Нью-Йорке

Додон хочет поговорить с Зеленским в Нью-Йорке / фото: kremlin.ru

Президент Молдовы Игорь Додон, который ранее рассказал о подготовке покушения на него, заявил, что надеется поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом Додон напомнил, что летом он общался с Зеленским по телефону.

"Надеюсь (на встречу. - ред.). Мы готовы к этому. Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю", - уточнил лидер Молдовы.

Кроме того, Додон прокомментировал свои слова о том, что "Крым – российский", списав все на позицию руководства Молдовы.

"Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше", - особо отметил Додон, передает российский Коммерсант.

К слову, в свое время Петр Порошенко отказался разговаривать с Игорем Додоном из-за его слов о Крыме.

Читайте такжеПочему встреча Зеленского с Додоном станет ударом по УкраинеНапомним, ранее Игорь Додон пожаловался Дмитрию Медведеву из-за того, что антиукраинские санкции РФ ударили по Молдове. В соответствующем письме на имя премьер-министра РФ Додон рассказал о трудностях, с которыми столкнулась Молдова после введения Москвой запрета на импорт товаров из Украины.

Додон подчеркнул, что подписанное Медведевым в декабре 2018 года постановление "создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков".