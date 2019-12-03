Изгнанному чешскому писателю спустя 40 лет вернули гражданство: документ

Милан Кундера после более 40 лет жизни во Франции снова получил гражданство родной Чехии.
Знаменитому чешскому писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии. Соответствующие документы вручил посол Чехии во Франции Петр Друлак.
"Речь идет об очень важном символическом жесте, о символическом возвращении величайшего чешского писателя в Чехию", - рассказал Друлак в интервью французскому изданию Le Figaro.
Отмечается, что скромная церемония прошла во Франции в доме писателя 28 ноября. Во время вручения документов присутствовала супругу Кундеры Вера.
"Поскольку Милан Кундера ненавидит церемонии и лишний пафос, все прошло просто, но в дружеской и теплой атмосфере, я принес ему извинения со стороны Чешской Республики за нападки, которые он переносил годами", - отметил чешский дипломат.
По его словам, во время церемонии писатель был в хорошем настроении.
Стоит отметить, что Милан Кундера, которому уже 90 лет, был сторонником коммунистов, но в 1950 году его изгнали из партии за антикоммунистическую деятельности и индивидуалистские тенденции. В 1968 году после Пражской весны под запретом оказались книги Кундеры и в 1975 году он переехал жить во Францию.
Спустя четыре года – в 1979 году – власти Чехословакии аннулировали гражданство писателя, а спустя еще два года получил французское гражданство. При этом произведения Кундеры находились под запретом до 90-х годов. И только в ноябре 2018 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил Милану Кундере вернуть гражданство.
Среди самых известных произведений "Смешные любови", "Шутка", "Жизнь не здесь", "Вальс на прощание", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие", "Неспешность", "Подлинность", "Неведение" и другие.
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