Изгнанному чешскому писателю спустя 40 лет вернули гражданство: документ

Милан Кундера / Пражский телеграф

Знаменитому чешскому писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии. Соответствующие документы вручил посол Чехии во Франции Петр Друлак.

"Речь идет об очень важном символическом жесте, о символическом возвращении величайшего чешского писателя в Чехию", - рассказал Друлак в интервью французскому изданию Le Figaro.

Отмечается, что скромная церемония прошла во Франции в доме писателя 28 ноября. Во время вручения документов присутствовала супругу Кундеры Вера.

"Поскольку Милан Кундера ненавидит церемонии и лишний пафос, все прошло просто, но в дружеской и теплой атмосфере, я принес ему извинения со стороны Чешской Республики за нападки, которые он переносил годами", - отметил чешский дипломат.

По его словам, во время церемонии писатель был в хорошем настроении.

Стоит отметить, что Милан Кундера, которому уже 90 лет, был сторонником коммунистов, но в 1950 году его изгнали из партии за антикоммунистическую деятельности и индивидуалистские тенденции. В 1968 году после Пражской весны под запретом оказались книги Кундеры и в 1975 году он переехал жить во Францию.

Спустя четыре года – в 1979 году – власти Чехословакии аннулировали гражданство писателя, а спустя еще два года получил французское гражданство. При этом произведения Кундеры находились под запретом до 90-х годов. И только в ноябре 2018 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил Милану Кундере вернуть гражданство.

Среди самых известных произведений "Смешные любови", "Шутка", "Жизнь не здесь", "Вальс на прощание", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие", "Неспешность", "Подлинность", "Неведение" и другие.

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