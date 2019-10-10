Петер Хандке: биография, книги и фильмы нобелевского лаурета

Петер Хандке / Reuters

Нобелевскую премию по литературе в 2019 году присудили культовому австрийскому писателю и драматургу XX века, лауреату премии памяти Шиллера в 1995 году, 76-летнему Петру Хандке. Он является автором всемирно известных произведений как Страх вратаря перед одиннадцатиметровым, Женщина-левша, Медленное возвращение домой и другие.

Вместе с австрийским писателем премии удостоилась польский автор с украинскими корнями Ольга Токарчук. Она не получила заслуженную награду в 2018 году из-за громкого скандала, который разгорелся из-за преждевременно названого имени лауреата.

Кто такой Петер Хандке

Будущий всемирно известный писатель родился 6 декабря 1942 года в городе Гриффен в австрийской провинции Каринтия. Петер Хандке является внебрачным ребенком. Мария Хандке познакомилась с отцом будущего писателя в 1942 году. На тот момент банкир Эрих Шенеманн был женат и служил солдатом в Каринтии, поэтому не мог официально оформить еще одни отношения. До рождения сына Мария Хандке вышла замуж за трамвайного кондуктора из Берлина, а на тот момент военнослужащего вермахта Адольфа Бруно Хандке, который умер в 1988 году.

Вторая мировая война фактически обошла стороной семью Хандке, но уже перед самым концом военных действий в Европе все коренные словенцы были депортированы в концентрационные лагеря. При этом на территории Каринтии воевали словенские партизаны. Во время бомбежек местным жителям приходилось прятаться в пещерах.

Из-за военных действия семье будущего писателя пришлось переехать в район Панков, который на тот момент относился к зоне оккупации Берлина. Семье писателя удалось без паспортов вернуться на поезде в Гриффен накануне введения блокады в Берлине, которую ввели 24 июня 1948 году. Им пришлось перебираться через немецко-австрийскую границу в грузовике.

После возвращения семьи Хандке в родной город Петер пошел в местную школу. В 1952 году он закончил четвертый класс и до 1954 года учился в гриффенской неполной средней школе для мальчиков и девочек. После этого он поступил в католическую гуманитарную гимназию в Танценберге, а в 1954 Петер успешно сдал вступительный экзамен, но пошел во второй класс из-за незнания латинского языка. Все годы обучения он жил в общежитии при гимназии.

Первые шаги Хандке в литературе

В Танцберге он написал сочинение на шестнадцати страницах под названием Моя жизнь. Часть 2. Произведения Петера стали публиковать в школьной газете. Стоит отметить, что драматурга выгнали из католической школы-интерната из-за книги Грэма Грина, поэтому в 1959 году он вернулся домой к родителям. В Гриффене он поступил в классическую гимназию, где и продолжил свое обучение.

В этом же году Хандке получил первую награду в ученическом литературном конкурсе в Клагенфурте, а в газете Kärntner Volkszeitung опубликовали его произведения: Безымянный — 13 июня 1959 и А в то время — 14 ноября 1959 года. В 1961 году Петер Хандке сдал выпускные экзамены с отличием, после чего поступил на юридический факультет Грацского университета. Во время обучения он писал обзорные статьи на разные темы, в частности о Джеймсе Бонде, "Битлз", футболе, мультфильмах и поп-музыке. В 1964 году публикуются ранние произведения Хандке. В этом же году он начал работу над своим романом Шершни, который издали летом 1965 года. После этого он бросил обучение и полностью посвятил себя литературной деятельности.

На данный момент Хандке живет во французском городке Шавиле к северо-западу от Парижа, где купил дом в 1990 году. После своего переезда он познакомился с актрисой Софи Семен, которая 24 августа 1991 года родила дочь. Именно это стало причиной развода с первой женой. Официально оформил свои отношения с Семен писатель только в 1995 году.

Самые известные произведения Хандке

Страх вратаря перед одиннадцатиметровым;

Короткое письмо к долгому прощанию;

Нет желаний — нет счастья;

Женщина – левша;

Медленное возвращение домой;

Детская история;

Дон Жуан;

Небо над Берлином;

Самооговор;

Повторение.

Фильмы по книгам писателя

Некоторые его произведения были экранизированы. Так, в 1971 году вышел фильм Страх вратаря перед пенальти, спустя четыре года – в 1975 - Ложное движение, в 1978 - Женщина-левша. В 1987 году вышел самый известный фильм под одноименным названием Небо над Берлином. Дальше зрители увидели Чужой город и Отсутствие. Последним экранизированным произведение стал Город ангелов, который увидел свет в 1998 году.

Премии и награды писателя

С начала своей карьеры и по сегодняшний день Хандке неоднократно удостаивался различных премий и наград. Так, в его арсенале: Литературная премия Розеггера, Кинопремия за сценарий к "Ложному двидению" Вима Вендерса, Премия Гильдии немецких театров, Литературная премия Культурного Фонда города Зальцбург, Государственная премия Австрии по литературе, Орден "За заслуги" Республики Сербской, Золотой крест князя Лазаря, Премия Франца Кафки, Государственная Зальцбургская премия Большого искусства, Золотая медаль за заслуги перед Республикой Сербия, Премия Совета словенцев Каринтии им. Эйншпилера, Международная премия Ибсена и другие.

Напомним, за последние дни стали известны лауреаты Нобелевской премии 2019 по химии и по медицине.