  1. Главная
  3. Наука

Стало известно, кому и за что дали Нобелевскую премию-2019 по медицине

7 октября 2019, 13:30

В 2019-м Нобелевская премия по медицине и физиологии составит весьма приличную сумму в валюте.

Ученые рак
Ученые. Иллюстративное фото / http://24.kz

Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2019-м была присуждена Уильяму Келину, Питеру Ретклифу и Грегу Семенца - за исследование адаптации клеток организма к нехватке кислорода.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице премии в сервисе Twitter. 

Также известно, что финансовый эквивалент Нобелевской премии в 2019-м составит 9 миллионов крон — приблизительно 913 тысяч долларов США (1002382.88) по текущему курсу.  

К слову, в 2018-мг "нобелевку" по медицине и физиологии получил Джеймс Эллисон  из США  и Тасуку Хондзе из Японии - за исследования в области терапии онкологических заболеваний через активацию иммунного ответа.

Напомним, ранее в РФ предложили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому Нобелевскую премию мира. До этого сообщалось о том, что на эту же самую награду планируют выдвинуть экс-узника Кремля Олега Сенцова.

деньги ученые Twitter Нобелевская премия мира Нобелевская премия
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, кому и за что дали Нобелевскую премию-2019 по медицине». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:50
"Дрочу, синяки между ног": Леся Никитюк завела откровенным фото
13:50
В МИД назвали условия для разведения войск на Донбассе Видео
13:40
Упростить въезд граждан на Донбасс: Зеленский дал задание Кабмину и Генштабу
13:30
Стало известно, кому и за что дали Нобелевскую премию-2019 по медицине
13:28
Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин
13:21
Почему новый Майдан будет опасным для всех мнение
13:14
Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса
13:13
В Крыму зареял флаг Украины: фотофакт
13:10
"У нелюдя руки по локоть в крови": появились подробности дела "редкой гниды" Пашинского Видео
12:36
Мисс Транс-Королева 2019: самые горячие фото победительницы из Индии Фото Видео
12:34
В Украину придет "ми-ми-ми"-погода: синоптик назвала дату Видео
12:31
Россия и впредь будет мешать Украине в развитии - Кулеба
12:06
Добился своего: прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018-м
11:55
"Монолог шизофреника": "черт в кальсонах" Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера" Видео
11:37
"Еще на годик ближе к вечному аду": "старого" Путина в Сети поздравили с Днем рождения Видео
11:32
У Путина оценили шансы на встречу в нормандском формате
11:22
"Сексуальный взрыв, пора к сексопатологу": Людмила Барбир и Женя Кот завели интимным танцем Видео
11:14
"Путинский пуделек" Венедиктов обнародовал оригинальный текст "формулы Штайнмайера" Видео
11:06
"Архаическая трущобная жизнь": украинцы требуют обнародовать все стенограммы переговоров Порошенко
11:01
В Слуге народа рассказали, когда в Раде решат вопрос с децентрализацией Украины
10:37
"Жить в ОРДЛО без оружия": в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на Донбассе Видео
10:26
Что с Анастасией Заворотнюк: появилась официальная информация Фото
10:20
Легализация оружия в Украине: глава Нацполиции назвал условия
10:17
В Польше украинцев-заробитчан отдубасили за разговоры на родном языке
10:10
"Так свинье и надо": украинцы кусают локти, что "и*аната Пороха" таксист не отвез "в психушку" - видео Видео
10:03
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 1 серии Видео
09:49
Как борьба с капитуляцией доедает мозги украинских патриотов мнение
09:48
СМИ рассказали, почему Трамп ошалел от перспективы импичмента
09:31
"У Трампа паника": "напуганный" президент США призвал к импичменту Пелоси и Шиффа Видео
09:30
Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
09:20
Политолог объяснил суть плана Путина, похвалившего Украину
09:07
Выборы в ОРДЛО под Новый год: у Зеленского назвали три условия
08:42
"Формула Штайнмайера": в Слуге народа рассказали, что Киеву уже так просто не "отмазаться"
08:35
Первый кризис в Слуге народа - только начало раскола мнение
08:09
Прогноз погоды на сегодня: синоптик обещает заморозки и дождь со снегом
07:39
"Еле движется дед Кабай": в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами Видео
07:15
Олег Жданов: Донбасс – это хвост, за который Россия будет держать собаку, дабы та не кусалась
06:59
Импичмент Трампа: Украина может создать совместный со Штатами следственный комитет
06:56
У Украины есть три варианта гарантировать себе безопасность мнение
06:33
Скоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина
06:05
Ходячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры Видео
05:32
Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото Фото Видео
05:08
День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках Фото
04:40
Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые
04:11
Эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ Видео
03:27
От стрижки и окрашивания до маникюра с массажем: астролог назвала важные даты в октябре 2019 Видео
02:44
Топ-5 хобби: на что готовы тратить деньги украинцы Видео
02:09
Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти
01:22
В Саратове хакеры транслировали порно на всех плазмах аэропорта
00:49
Вкусно и дешево: Киев попал в рейтинг лучших гастро-городов Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять