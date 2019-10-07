Стало известно, кому и за что дали Нобелевскую премию-2019 по медицине

В 2019-м Нобелевская премия по медицине и физиологии составит весьма приличную сумму в валюте.
Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2019-м была присуждена Уильяму Келину, Питеру Ретклифу и Грегу Семенца - за исследование адаптации клеток организма к нехватке кислорода.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице премии в сервисе Twitter.
Также известно, что финансовый эквивалент Нобелевской премии в 2019-м составит 9 миллионов крон — приблизительно 913 тысяч долларов США (1002382.88) по текущему курсу.
К слову, в 2018-мг "нобелевку" по медицине и физиологии получил Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзе из Японии - за исследования в области терапии онкологических заболеваний через активацию иммунного ответа.
Напомним, ранее в РФ предложили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому Нобелевскую премию мира. До этого сообщалось о том, что на эту же самую награду планируют выдвинуть экс-узника Кремля Олега Сенцова.