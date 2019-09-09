В России предложили вручить Зеленскому Нобелевскую премию мира

В России считают, что Зеленский достоин Нобелевской премии мира / УНИАН

Российский политтехнолог, публицист и ведущий Станислав Белковский выступил с идеей номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

"У меня нет никаких оснований подольщаться к Владимиру Александровичу Зеленскому, но я хочу сказать следующее. В общем, то, что он сделал, заслуживает Нобелевской премии мира", - сказал он в своей авторской программе Время Белковского.

По словам публициста, украинского лидера нужно отметить за успешно реализованный отмен пленными между Россией и Украиной. Он заявил, что выдвинуть Зеленского на данную премию должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Сделать то он должен в нынешнем году, поскольку "не так уж много лет осталось, пока Михаил Сергеевич может этим правом воспользоваться".

Читайте также"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленнымиБелковский считает, что обмен пленными именно по формуле 35 на 35 является исторической заслугой Зеленского.

"Причем обменял он их не на тысячу человек, как Беньямин Нетаньяху, а всего на 35 же. Поэтому я сейчас впадаю в абсолютно разнузданную прозеленскую пропаганду и подхалимаж", — констатировал он.

Как известно, первый и единственный президент СССР был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.