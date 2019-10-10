Ольга Токарчук: биография и лучшие книги нобелевской лауреатки с украинскими корнями

Ольга Токарчук / calvertjournal.com

Лауреаткой Нобелевской премии по литературе стала польская писательница / поэтесса украинского происхождения Ольга Токарчук.

Соответствующее решение Шведской академии было опубликовано в четверг, 10 октября с формулировкой: "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

К слову, за 2018-й год Нобелевская премия по литературе была присвоена громадным опозданием из-за скандала с сексуальными домогательствами, совершенными фотографом Жан-Клодом Арно — супругом поэтессы Катарины Фростенсон, члена Нобелевского комитета с 1992 года. Более того, мужчине вменяли то, что он разглашал имена будущих лауреатов по литературе еще до официального сообщения.

Ольга Токарчук книги и биография

Родилась Ольга Токарчук в польском городе Сулехув в 1962 году в семье выходцев из Украины. Окончила факультет психологии Варшавского университета. Во время учебы в вузе много делала волонтерской работы для людей, страдающих от психических заболеваний.

Затем Токарчук долго работала психотерапевтом в городе Валбжих. Когда первые ее книги получили успех, уволилась и переехала в город Нова Руда, где занимается исключительно литераторством.

На данный момент Токарчук постоянно проживает во Вроцлаве и регулярно дает лекции по мастерству написания прозы в литературно-художественной студии Ягеллонского университета (Краков). Состоит в партии "Зеленые 2004", а также входит в составе редколлегии журнала "Политическая критика".

Ольга Токарчук книги

Дебютировала Токарчук в литературе в 1979-м в возрасте 17-лет с рассказами в журнале "Напрямик" (под псевдонимом Наташа Бородина). В 1993-м вышел первым роман писательницы под названием "Путь людей книги", за который она получила премию книга получила премию "Польского общества книгоиздателей".

В 1995-м вышел второй роман Токарчук, "E. E. ", а через год - сверхуспешный роман "Правик и другие времена". Книга была номинирована на престижную литературную премию "Нике".

В нулевые самым успешным произведением Токарчук стал роман "Бегуны" (2008). За нее, помимо пресловутой премии "Нике" писательница получила (правда, аккурат через десятилетие) Международную Букеровскую премию.

Большую дискуссию в литературном сообществе вызвала книга Токарчук 2009 года "Веди свій плуг понад кістками мертвих" (Веди свой плуг по костям мертвецов") [цитата из легендарного поэта Уильяма Блейка - Главред].

В последние годы Ольга Токарчук известна как авторка монументального романа "Книги Якова, или Большое путешествие через семь границ, пять языков и три большие религии, не считая маленьких" (2015) и сборника рассказов Диковинные истории (2019).

Напомним, за последние дни стали известны лауреаты Нобелевской премии 2019 по химии и по медицине.