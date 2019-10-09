Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2019

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 стали Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино / wikipedia.org

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук решил присудить Нобелевскую премию по химии за 2019 год троим ученым.

Нобель по химии присужден за разработку литий-ионных батарей, говорится на странице The Nobel Prize в Twitter.

Нобелевской премии по химии удостоены американские ученые Джон Гуденаф и Стенли Уиттингхем и японский исследователь Акира Йошино.

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Напомним, в 2018 году Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым за изучение эволюции ферментов и антител. Нобеля 2019 лауреатам вручат 10 декабря в столице Швеции Стокгольме.