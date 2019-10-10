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Нобелевская премия по литературе: названы имена сразу двух лауреатов

10 октября 2019, 14:30

Писательница из Польши с украинскими корнями Ольга Токарчук получила премию за 2018 год, а за 2019 год - австрийский автор Петер Хандке.

Нобелевскяа премия
Нобелевская премия / sob.ru

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назвал лауреатов по литературе сразу за два года.

Так, "нобеля" за 2018 год получила 57-летняя писательница из Польши с украинскими корнями Ольга Токарчук, а за 2019 год - 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

Токарчук родилась в 1962 году в семье выходцев из Украины, сейчас живет во Вроцлаве. Ранее она стала первым польским лауреатом международной Букеровской премии за роман "Бегуны". В украинском переводе выходили ее книги "Бегуны" (2011, перевод Остапа Сливинского), "Последние истории" (2007, перевод – Ярина Сенчишин) и другие. 

Токарчук дали премию со следующей формулировкой: "За повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью отражает пересечение границ как форму жизни".

Ольга Токарчук
Ольга Токарчук / Reuters

Хандке родился в 1942 году. Известность приобрели как романы, так и пьесы Хандке. Среди наиболее известных его произведений - "Шершни", "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", "Медленное возвращение домой".

Хандке - автор сценария фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином". Множество споров вызвали выступления писателя в защиту бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича.

Питеру Хандке другая дали премию с формулировкой: "За влиятельную работу, которая с высокой языковой изобретательностью изучает периферию и особенности человеческого опыта".

Петер Хандке
Петер Хандке / Reuters

Нобелевскую премию по литературе получили сразу два лауреата, потому что в 2018 году она вовсе не присуждалась. Причиной этого стал скандал, который разгорелся из-за "слива" информации от шведской писательницы Катарины Фростенсон.

Кроме того, ее муж французский фотограф Жан-Клод Арно, который являлся членом комитета с 1992 года, попал в скандал из-за домогательства к 18 женщинам. Также супруги погрязли в коррупционном скандале. Все это привело к утрате доверия к членам литературного комитета, поэтому было принято решение перенести награждение. В результате разгоревшегося скандала из комитета уволили Фростенсон, секретаря академии Сары Даниус и еще нескольких членов комитета.

Стоит отметить, что альтернативную Нобелевскую премию по литературе присудили по литературе Мариз Конде.

Напомним, что ранее Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук решил присудить Нобелевскую премию по химии за 2019 год троим ученым.

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