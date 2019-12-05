Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов - Le Monde

Шпионский скандал во Франции / eurasian-defence.ru

Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов. Отмечается, что ее использовали для проведения различных операций на территории Европы.

По данным французского издания Le Monde, операция по поиску российских шпионов началась весной 2018 года после того, как отравили бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

"Охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки. Эти члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, распространялись в Европе с 2014 года до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Указано, что в этот период во Франции находились 15 шпионов ГРУ, которые регулярно присутствовали в этом же районе, в Верхней Савойе, а также в городах Аннемасс, Эвиан или Шамони, и более изолированных поселках. Также есть сведенья, что данные сотрудники ГРУ работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах. Возможно один из этих шпионов и причастен к отравлению Скрипалей.

В то же время, сообщается, что конфисковать оружие иди другие доказательства не удалось.

Как ранее сообщал Главред, в СМИ появилась информация о целом отряде российских диверсантов, работающих в Европе