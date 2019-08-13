Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ

Генеральное консульство РФ во Львове / lvov.mid.ru

Украина объявила персоной нон грата российского дипломата-шпиона, который ранее работал под прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

В сообщении СБУ подчеркивается, что сотрудники спецслужб разоблачили жителя Львовской области, который выполнял разведзадание российских спецслужб.

В частности, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и "собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелей, подразделения ВС Украины".

Читайте также"Агент КГБ" и персона нон грата: в Украине разгорелся скандал вокруг архиепископа РПЦ"Собранные данные человек передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове", — подчеркнули в украинской спецслужбе.

В отношении жителя Львовской области возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины объявило дипломата-шпиона из РФ персоной нон грата.

"Он уже покинул территорию Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, осенью 2018 года в МИД Украины объявили консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. В ответ официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула.