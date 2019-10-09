Западные СМИ рассказали, как российские диверсанты раскачивают Европу

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В составе Главного разведывательного управления Минобороны РФ работает специальный отряд диверсантов, работающий по Европе.

Такая информация со ссылкой на собственные источники из отрасли безопасности из четырех стран Запада содержится в статье, опубликованном в популярном издании New York Times. Именно на счету данного отряда ГРУ кампания по дестабилизации ситуации Молдовы в 2014-м, попытка убийства торговца оружием, болгарина Эмилиана Гебрева, попытка осуществления государственного переворота в Черногории в 2016-м и отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в 2018-м.

По данным журналистов, отряд работает с 2009-м под прикрытием войсковой части 29155, дислоцированной в Москве. Командует ею генерал-майор Андрей Аверьянов. По понятным причинам, операции отряда максимально засекречены.

Его сотрудники регулярно наведываются в Европу и работают в том числе и странах, настроенных крайне дружественно к России.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с симптомами отравления неизвестным веществом 4 марта 2019-го. Власти Великобритании позже объявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок", разработанного в России. В Кремле все обвинения в покушении категорически отвергали. Одни из отравителей оказался выпускник Военно-Медицинской академии Александр Мишкин. До этого расследователи раскрыли личность первого подозреваемого в осуществлении отравления − "Руслана Боширова", который оказался офицером российской военной разведки (ГРУ) в чине полковника и Героем России Анатолием Чепигой.